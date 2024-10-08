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Арум назвав ім'я бійця, з яким повинен зустрітися переможець реваншу Усик – Ф'юрі

Володимир Клепач — 8 жовтня, 13:31
Арум назвав ім'я бійця, з яким повинен зустрітися переможець реваншу Усик – Ф'юрі
Боб Арум
Getty Images

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум впевнений, що переможець реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Його слова передає BoxNation.

"Цей бій має великий сенс. Неважливо хто переможе, чи Усик, чи Ф'юрі. Можу сказати, що якщо переможе Тайсон, то цей поєдинок матиме колосальний успіх у Великій Британії. Цим хлопцям місце на Вемблі. Це буде величезна подія.
Якщо переможе Усик, враховуючи контраверсійність перемоги українця у першому бою з Даніелем, я думаю, що це буде теж масштабна подія. Так що переможець повинен битися з Дюбуа", – сказав Арум.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першому бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію. Раніше Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Боб Арум Даніель Дюбуа

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