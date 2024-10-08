Арум назвав ім'я бійця, з яким повинен зустрітися переможець реваншу Усик – Ф'юрі

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум впевнений, що переможець реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Його слова передає BoxNation.

"Цей бій має великий сенс. Неважливо хто переможе, чи Усик, чи Ф'юрі. Можу сказати, що якщо переможе Тайсон, то цей поєдинок матиме колосальний успіх у Великій Британії. Цим хлопцям місце на Вемблі. Це буде величезна подія.

Якщо переможе Усик, враховуючи контраверсійність перемоги українця у першому бою з Даніелем, я думаю, що це буде теж масштабна подія. Так що переможець повинен битися з Дюбуа", – сказав Арум.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першому бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію. Раніше Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру.