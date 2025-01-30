Визначились потенційні суперники Альвареса на бій у травні

Чемпіон світу з боксу за версією WBO, WBC WBA Super, The Ring у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес може провести свій наступний бій у травні.

Про це розповів тренер мексиканського боксера Едді Рейносо.

Суперниками Канело можуть стати чемпіон світу за версією IBF у другій середній вазі Вільям Скалл (23-0, 9 КО) або володар титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO).

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що бій суперзірок боксу Сауля Альвареса і Теренса Кроуфорда повинен відбутися у вересні цього року.