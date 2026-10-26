Фостер заявив про бажання провести бій із Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (26-3, 12 КО) заявив про бажання провести бій із колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Про це він сказав у коментарі FightHype.

Американець наголосив, що хотів би побачити українця ще в одному поєдинку перед їхньою потенційною зустріччю. На думку Фостера, це дозволить Ломаченку підійти до протистояння в оптимальній формі та уникнути можливих виправдань після бою.

"Я однозначно хочу, щоб він перед нашим боєм провів ще один поєдинок, аби потім не було жодних виправдань. Хочу, щоб він підійшов до нашого бою на піку форми. Думаю, це буде чудовий бій", – сказав він.

Також боксер підтвердив, що готовий зустрітися з Ломаченком у бою за титул абсолютного чемпіона світу.

"Безумовно! Насамперед я хочу стати абсолютним чемпіоном. Якщо він завоює титул – чудово. А якщо ні, то розглядатимемо інші варіанти. Але спершу треба стати абсолютним чемпіоном", – заявив Фостер.

Раніше повідомлялося, що боксери домовились про бій, який має відбутися у 2027 році.

Нагадаємо, що у травні 2024-го український боксер переміг Джорджа Камбососа у бою за пояс IBF та оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак у травні стало відомо, що Василь повертається на профі-ринг.