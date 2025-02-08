Вайт наступний бій може провести із Джойсом

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) та Джо Джойс (16-3, 15 КО) можуть підписати угоду про бій.

Про це повідомляє Yahoo.

Їх поєдинок може очолити вечір боксу організованого Queensberry Promotions Френка Воррена спільно з DAZN 5 квітня у Манчестері.

Вайт востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів. Загалом він програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Джо свій наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте, який відбудеться 1 березня.