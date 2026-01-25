Гірн – про поєдинок Шакура та Теофімо: Бій буде непередбачуваним
Відомий промоутер Едді Гірн вислвовився про майбутній поєдинок Теофімо Лопеса та Шакура Стівенсона.
Функціонер поспілкувався з The Ring.
"Вони обидва швидко реагують, обидва полюбляють використовувати фінти та різноманітні пастки. На мою думку, це непередбачуваний бій – він буде максимально напруженим.
Ніхто не ризикуватиме просто так, адже покарання за помилку буде миттєвим", – розповів Гірн.
Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.
Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.