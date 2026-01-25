Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гірн – про поєдинок Шакура та Теофімо: Бій буде непередбачуваним

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 12:40
Гірн – про поєдинок Шакура та Теофімо: Бій буде непередбачуваним
Едді Хірн
Getty Images/Global Images Ukraine

Відомий промоутер Едді Гірн вислвовився про майбутній поєдинок Теофімо Лопеса та Шакура Стівенсона.

Функціонер поспілкувався з The Ring.

"Вони обидва швидко реагують, обидва полюбляють використовувати фінти та різноманітні пастки. На мою думку, це непередбачуваний бій – він буде максимально напруженим.

Ніхто не ризикуватиме просто так, адже покарання за помилку буде миттєвим", – розповів Гірн.

Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.

Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.

Едді Гірн Шакур Стівенсон Теофімо Лопес

Едді Гірн

Гірн: Джошуа потрібен час, аби повернутися до нормального життя
Гірн: Джошуа потрібен час після смерті друзів
Гірн назвав найкращий бій, який можна організувати в американському боксі
Гірн: У боксі з'явилася нова суперзірка – Далтон Сміт
Немає про що говорити: Гірн – про те, що Джошуа завершив кар'єру

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік