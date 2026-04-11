Бенн назвав переможця бою Ф'юрі – Махмудов

Британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) вважає Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) фаворитом у поєдинку проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає ВВС.

"Тайсону неможливо дати жодної поради. Він знає, що робить. Цей великий боксер знає, що робить. Він займався боксом ще до мого народження. Тож він прийняв виклик і важке випробування. Це не буде легкою прогулянкою, але зрештою я ставлю на перемогу Ф'юрі", – сказав Бенн.

Бій проти Махмудова стане першим для Тайсона після повернення на ринг. Напередодні суперники провели процедуру зважування. Вони мають майже однакову вагу.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі вийде на бій у боксерках з логотипом легендарного Ріккі Гаттона. Таким чином "Циганський король" вшанує пам'ять свого друга.

Поєдинок Ф'юрі – Махмудов відбудеться на лондонському стадіоні "Тоттенгем" у суботу, 11 квітня.