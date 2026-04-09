Бенн та Прогрейс провели битву поглядів

Олександр Булава — 9 квітня 2026, 22:58
Конор Бенн та Реджис Прогрейс
Британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) та американець Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО) провели битву поглядів.

Про це повідомляє Netflix.

Їх бій відбудеться 11 квітня в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Нещодавно 29-річний британець підписав контракт з компанією Zuffa Boxing.

Нагадаємо, 15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Крісом Юбенком-молодшим. Після цього WBC призначила Конора обовʼязковим претендентом на титул напівсередньої ваги, яким наразі володіє Маріо Барріос.

