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Бівол пояснив, чому поступився Бетербієву

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 18:28
Бівол пояснив, чому поступився Бетербієву
Бівол та Бетербієв
Getty images

Боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) вважає, що поступився Артуру Бетербієву (21-0, 20 КО), оскільки завдавав замало ударів, через що злий на себе.

Про це він сказав у коментарі для FigthHubTV.

"Що мені не сподобалося, то це те, що я викидав не так багато ударів. Мені слід було бити частіше.

Але були моменти, які мені сподобалися, коли мені вдавалося ловити його ударами. Я знаю, що саме сталося, але не хочу багато про це говорити.

Звичайно, я злий і розчарований. Але це не з'їдає мене надто сильно. Не дозволяю розчаруванню нашкодити мені", – сказав Бівол.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

Зазначимо, що легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що Бівол зможе здобути перемогу в реванші. 

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