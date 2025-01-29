Бівол пояснив, чому поступився Бетербієву
Боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) вважає, що поступився Артуру Бетербієву (21-0, 20 КО), оскільки завдавав замало ударів, через що злий на себе.
Про це він сказав у коментарі для FigthHubTV.
"Що мені не сподобалося, то це те, що я викидав не так багато ударів. Мені слід було бити частіше.
Але були моменти, які мені сподобалися, коли мені вдавалося ловити його ударами. Я знаю, що саме сталося, але не хочу багато про це говорити.
Звичайно, я злий і розчарований. Але це не з'їдає мене надто сильно. Не дозволяю розчаруванню нашкодити мені", – сказав Бівол.
Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.
Зазначимо, що легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що Бівол зможе здобути перемогу в реванші.