Атлас дав прогноз на реванш Бетербієв – Бівол

Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) зможе перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) в реванші, оскільки під час першого бою вивчив суперника.

Слова фахівця цитує SecondsOUT.

"Бівол у першому бою отримав відповіді на багато питань. Приміром, тепер він на 100 відсотків знає, як приборкати силу суперника.

Думаю, що внутрішнє его матиме велике значення для нього. Тепер він буде послідовнішим. У першому бою Бівол занадто багато рухався і дозволяв Бетербієву відтісняти його назад, красти кінцівки раундів. Тепер Бівол знає, як отримати хорошу суміш рухів та ударів. Ось чому я знову на боці Бівола", – сказав Атлас.