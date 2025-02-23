Кроуфорд відреагував на перемогу Бівола над Бетербієвим
Теренс Кроуфорд
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Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) радий перемозі Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) над Артуром Бетербієвим (21-1, 20 КО).
Про це він повідомив у соцмережі Instagram.
"Вітаю чемпіона! Ти зробив це", — написав Кроуфорд на спільному фото з Біволом.
Нагадаємо, Дмитро переміг рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).
Зі статистикою ударів можна ознайомитися ТУТ. У цій новині можна подивитися відеоогляд бою Бівол – Бетербієв.
Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.
Завдяки перемозі Бівол став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 КГ).