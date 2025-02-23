Кроуфорд відреагував на перемогу Бівола над Бетербієвим

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) радий перемозі Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) над Артуром Бетербієвим (21-1, 20 КО).

Про це він повідомив у соцмережі Instagram.

" Вітаю чемпіона! Ти зробив це", — написав Кроуфорд на спільному фото з Біволом.

Нагадаємо, Дмитро переміг рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Зі статистикою ударів можна ознайомитися ТУТ. У цій новині можна подивитися відеоогляд бою Бівол – Бетербієв.

Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.

Завдяки перемозі Бівол став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 КГ).