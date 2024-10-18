Бетербієв розповів, чому виступає під прапором Канади

Абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) розповів, що виступає під прапором Канади, щоб його не позбавили титулу.

Слова Бетербієва цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Завжди відчував себе росіянином. З юності виступав за Росію та продовжую виступати за країну. Ми вирішили зробити громадянство Канади, інакше мене позбавили б титулу. Це потрібно, щоб продовжувати боксувати".

Відзначимо, що Бетербієв публічно підтримує лідера Чечні Рамзана Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список.

Артур Бетербієв після перемоги над киргизстанцем Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) вигукнув з рингу заборонене в Україні гасло "Ахмат – сила". Після перемоги Бетербієва до нього на ринг піднявся сам Кадиров.