Гвоздик розповів, чому програв росіянину

Український боксер Олександр Гвоздик пригадав поразку від Артура Бетербієва.

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Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC. У жовтні 2019 року в об’єднавчому поєдинку за титули WBC та IBF Олександр програв росіянину Артуру Бетербієву в 10 раунді технічним нокаутом.

"Він зробив те, що робив з 99 відсотками своїх опонентів - зламав мене. Він був сильнішим і в кращих кондиціях, ніж я. У другій половині бою у мене закінчилися сили, в основному через його невпинний пресинг", – зізнався наш боксер.

Після поразки українець висловлював бажання отримати реванш, втім поки не отримав такої можливості.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 квітня в американському Оушенсайді (штат Каліфорнія) Гвоздик достроково переміг Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО). Після цього Олександр оголосив дату свого наступного поєдинку.