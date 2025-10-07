Бенавідес назвав своїх потенційних майбутніх суперників

Чемпіон світу напівважкої ваги за версією WBC Девід Бенавідес висловився про своїх потенційних наступних суперників.

Спортсмен поспілкувався з Fight Hub TV.

За словами американця, його опонентами можуть стати двоє росіян – Артур Бетербієв або Дмитро Бівол.

"Якщо я не зможу цього домогтись, то мій план полягатиме в тому, щоб битись проти Зурдо Раміреса в крузервейті. Мене стримують, бо це інші бійці. Але усі знають, чим цей бій може завершитись", – підсумував Бенавідес.

У своєму останньому поєдинку Девід здолав Девіда Морреля, а перед цим – Олександра Гвоздика. Наступний поєдинок американця заплановано на 22 листопада цього року – суперником стане Ентоні Ярд.

Раніше непереможений американець заявив, що Канело Альварес боїться його.