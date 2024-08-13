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Хопкінс: Богачук не відправляв Ортіса в нокдаун

Андрій Яросименко — 13 серпня, 12:45
Хопкінс: Богачук не відправляв Ортіса в нокдаун

Колишній чемпіон світу та промоутер Golden Boy Бернард Хопкінс вважає, що Сергій Богачук (24-2, 23 KO) не відправив Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO) в нокдаун у 8 раунді у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Його слова передає Boxingnews24.

"Хоч у нас немає миттєвого повтору, глядачі могли побачити, що Ортіс підковзнувся у 8 раунді, це не нокдаун. Судді не можуть бачити все. Різні речі трапляються. Це людська помилка або просто невдалий ракурс.

Я хочу, щоб Вірджіл отримав шанс стати суперзіркою. Зараз він зірка, але ще не суперзірка. Перейдемо до наступного суперника, коли він відпочине та відновиться", — сказав Хопкінс.

Нагадаємо, що бій Богачук — Ортіс завершився рішенням більшості суддів. Попри те, що українець двічі відправив суперника в нокдаун, двоє рефері віддали перемогу Вірджилу.

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