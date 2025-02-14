Берінчик: Україна – боксерська держава
Український боксер Денис Берінчик прокоментував свій майбутній бій проти Кейшона Девіса.
Спортсмен поспілкувався із журналістами на пресконференції Top Rank.
"Я поважаю Девіса. Він молодий, талановитий та у найближчі два роки має стати чемпіоном світу.
Щодо мене, то я навіть уявити не міг, що їм стану.
Згадайте бій проти Наваррете. Тоді навіть у мене вдома не вірили, що я зможу перемогти.
Ви все самі побачите. Я збираюсь показати свій найяскравіший бокс та довести всім, що Україна – боксерська держава", – розповів Берінчик.
Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).
Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.