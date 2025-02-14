Берінчик: Україна – боксерська держава

Український боксер Денис Берінчик прокоментував свій майбутній бій проти Кейшона Девіса.

Спортсмен поспілкувався із журналістами на пресконференції Top Rank.

"Я поважаю Девіса. Він молодий, талановитий та у найближчі два роки має стати чемпіоном світу.

Щодо мене, то я навіть уявити не міг, що їм стану.

Згадайте бій проти Наваррете. Тоді навіть у мене вдома не вірили, що я зможу перемогти.



Ви все самі побачите. Я збираюсь показати свій найяскравіший бокс та довести всім, що Україна – боксерська держава", – розповів Берінчик.