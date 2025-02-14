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Берінчик: Україна – боксерська держава

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 14:37
Берінчик: Україна – боксерська держава
Деніс Берінчик
Getty Images

Український боксер Денис Берінчик прокоментував свій майбутній бій проти Кейшона Девіса.

Спортсмен поспілкувався із журналістами на пресконференції Top Rank.

"Я поважаю Девіса. Він молодий, талановитий та у найближчі два роки має стати чемпіоном світу.
Щодо мене, то я навіть уявити не міг, що їм стану.

Згадайте бій проти Наваррете. Тоді навіть у мене вдома не вірили, що я зможу перемогти.

Ви все самі побачите. Я збираюсь показати свій найяскравіший бокс та довести всім, що Україна – боксерська держава", – розповів Берінчик.

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.

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