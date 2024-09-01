Шокуюча різниця: стали відомі гонорари Берінчика та Наваррете
Стали відомі гонорари українця Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) та мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) у їх поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.
Про це повідомив журналіст Манук Акопян на своїй сторінці в "Х".
29-річний Наваррете попри поразку заробив 1 млн доларів, тоді як для переможця Берінчика ця сума становила 80 тисяч доларів.
Зазначається, що деякі бійці, які билися в андеркарді, заробили більше за українця.
Нагадаємо, що бій Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.
Наступний поєдинок українець може провести проти ще одного мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди.