Де Ла Хойя хоче організувати бій Сепеди проти Берінчика

Промоутер Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди з володарем титулу WBO українцем Денисом Берінчиком.

Цитує промоутера BoxingScene.

"Думаю, ми підемо за лінією WBO, Берінчик. Це не простий бій для Сепеди, але це найпростіший титульний поєдинок у плані організації. Це буде чудовий бій, який сподобається вболівальникам.

Це виведе Вільяма Сепеду на новий рівень. А потім ми займемося об'єднанням. Шакур Стівенсон та всі інші хлопці", — сказав Де Ла Хойя.