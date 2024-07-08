Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Де Ла Хойя хоче організувати бій Сепеди проти Берінчика

Олександр Булава — 8 липня, 00:59
Де Ла Хойя хоче організувати бій Сепеди проти Берінчика

Промоутер Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди з володарем титулу WBO українцем Денисом Берінчиком.

Цитує промоутера BoxingScene.

"Думаю, ми підемо за лінією WBO, Берінчик. Це не простий бій для Сепеди, але це найпростіший титульний поєдинок у плані організації. Це буде чудовий бій, який сподобається вболівальникам.

Це виведе Вільяма Сепеду на новий рівень. А потім ми займемося об'єднанням. Шакур Стівенсон та всі інші хлопці", — сказав Де Ла Хойя.

Сепеда напередодні нокаутував американця Джованні Кабреру. Він є обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Василь Ломаченко.

Нагадаємо, Берінчик в останньому бою переміг Емануеля Наваррете. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Бокс Де Ла Хойя Денис Берінчик Вільям Сепеда

Де Ла Хойя

Гірн: Не здивуюся, якщо Канело побʼє Де Ла Хою на зважуванні
Де Ла Хойя: Гарсія всіх здивує у поєдинку проти Хейні
Де Ла Хойя анонсував наступний бій Ортіса
Де Ла Хойя: Канело проти Чарло – надзвичайно нудний бій
Де Ла Хойя назвав найкращого боксера світу

Останні новини