Де Ла Хойя хоче організувати бій Сепеди проти Берінчика
Промоутер Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди з володарем титулу WBO українцем Денисом Берінчиком.
Цитує промоутера BoxingScene.
"Думаю, ми підемо за лінією WBO, Берінчик. Це не простий бій для Сепеди, але це найпростіший титульний поєдинок у плані організації. Це буде чудовий бій, який сподобається вболівальникам.
Це виведе Вільяма Сепеду на новий рівень. А потім ми займемося об'єднанням. Шакур Стівенсон та всі інші хлопці", — сказав Де Ла Хойя.
Сепеда напередодні нокаутував американця Джованні Кабреру. Він є обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Василь Ломаченко.
Нагадаємо, Берінчик в останньому бою переміг Емануеля Наваррете. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.