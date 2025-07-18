Витратили на підготовку 100 тисяч доларів: Берінчик пояснив відмову перенести бій з Кейшоном через травму

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив, що вийшов на бій проти Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) з травмою плеча.

Про це боксер розповів у коментарі ENTER ESPORT NEWS.

"З Кейшоном вона відчувалася, але в бою з Наваретте я відірвав передню плечову губу. 2018 рік була травма – розрив губи. Потім ми лікувалися, PRP кололи, закачували у такого реабілітолога Сергієнка. Він допоміг, і ми зробили це. А потім в бою не влучив в нього і відірвав. І ми не могли знайти. Ми загоювали рани, ми робили все, що завгодно. Були і магніт, і лазер, але на четвертий знімок тільки вони там щось знайшли з красками, контраст вкололи. Цілий рік плече болить і ніхто не міг знайти ні в Буковелі, ні в Києві. Ми лікуємося два місяці і вже треба вирушати на збір за кордон. Ну і, мабуть, воно все загоїлось, але не вилікувалось. І ми розпочали тренування. На плаванні я її знову десь там зачепив. Ми поїхали до Португалії, там вкололи пару уколів, а потім воно полегшило. Ми вирушили, підписали контракт з Атлетичною комісією Нью-Йорку, вирушили на бій. В Лос-Анджелесі такий був реабілітолог доктор Шибс. В нього теж проходили реабілітацію", – розповів він.

Берінчик зазначив, що скасування поєдинку не розглядалося, адже на підготовку було витрачено 100 тисяч доларів.

"Підштовхували вже фінансові можливості моєї команди. Ми вже десь за 100 тисяч доларів витратили на підготовку. Ми вже прилетіли до Лос-Анджелеса, Нью-Йорка. І це мінус. Це мінус чотиримісячної підготовки. Повертатись додому – п'ять хлопців. У всіх є діти. І я ж говорю, навантаження спали, рука вже перестала боліти...", – розповів Берінчик.

У травні боксер переніс операцію, відновлення може тривати пів року.

Нагадаємо, у лютому 36-річний українець програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.