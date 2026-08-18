Можуть Дениса обікрасти: український тренер застеріг Берінчика перед наступним боєм проти Ноукса

Український тренер Станіслав Григорук висловився про наступний бій Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти Сема Ноукса (18-1, 16).

Його цитує vRINGE.

Колишній наставник українського боксера зазначив, що усі травми Берінчика вже позаду. На його думку, реабілітація Дениса була успішною, адже 38-річний боєць найняв дуже кваліфікованого тренера із зальної фізичної підготовки.

Григорук оцінив британського суперника Берінчика та попросив завчасно не списувати досвідченого українця з рахунків.

"Цей суперник стилістично йому дуже підходить. Він не такий великий за антропометричними показниками. Це боєць силового стилю. Це теж добре для Дениса – він буде його обігравати, підхоплювати, крутити в різні боки. Не списуйте з рахунків. Не зважайте на те, що Берінчик вже немолодий. Подивіться, який багаж і який досвід у нього, що він пройшов. Це основний спаринг-партнер Васі Ломаченка. Скільки етапів до циклу Олімпійських ігор. Скільки він перейняв від Васі. Він боксує в двох стійках. Берінчик – це дуже непростий боксер. Максимально непростий", – сказав Григорук.

Наставник назвав єдиний мінус такого протистояння.

"Єдиний мінус – те, що бій відбуватиметься у Британії. Можуть Дениса обікрасти. Ось через це я хвилююся. А щодо стилістики, щодо самого бою, у мене таке гарне позитивне відчуття, що Денис його обіграє і не дасть за себе зачепитися. Я чомусь дуже спокійний щодо цього бою", – заявив тренер.

29 серпня 2026 року Берінчик вперше з лютого 2025-го, коли він програв нокаутом Кейшону Девісу, повернеться на ринг. Суперником Дениса буде Сем Ноукс. Поєдинок відбудеться на лондонській арені "O2" в межах андеркарду Мозес Ітаума – Філіп Хргович.

Український промоутер Олександр Красюк прокоментував повернення 38-річного боксера.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон спрогнозував переможця бою Берінчик – Ноукс.