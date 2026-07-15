Прогнозує нокаут: чемпіон світу дав негативний прогноз на наступний бій Берінчика

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) спрогнозував переможця протистояння між Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) та британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Його слова наводить Queensberry Promotions.

29-річний американський боксер виділив суперника Берінчика, назвавши його одним із найсильніших бійців, з якими він коли-небудь боксував.

"Не буду брехати – Ноукс, мабуть, один із найсильніших боксерів, з якими я коли-небудь зустрічався на ринзі у вазі до 135 фунтів. У нього багато сили. Він може нокаутувати Берінчика", – заявив Стівенсон.

Бій Берінчик – Ноукс відбудеться 29 серпня в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена "O2".

Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець переніс операції.

Відзначимо, що наступний суперник Берінчика востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Денис припинив співпрацю зі своїм вже колишнім тренером Єгором Голубом, який попрацював із Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.