Прилітав на ринг, був в'язнем і гладіатором: найепатажніші виходи Дениса Берінчика

Денис Берінчик (19-1, 9 КО) давно відомий не лише боксерською кар'єрою, а й своїми виходами у ринг. Кожна поява на арені перетворюється на захопливий перформанс та яскраве шоу від українського боксера.

"Чемпіон" виділив найцікавіші виходи Берінчика на ринг напередодні його поєдинку проти Сема Ноукса.

У стилі справжнього козака

Цю пристрасть до яскравих шоу українець почав демонструвати ще до того, як гучно заявив про себе на профі-рингу.

Одним із перших таких був його вихід у складі "Українських отаманів", коли Денис постав в образі справжнього козака. Боксер був одягнений у шароварах, козацькій шапці, а також тримав у руці шаблю та булаву.

Не боксер, а гладіатор у рингу

Ще один блискучий вихід Берінчик відзначив у своєму третьому поєдинку у професіоналах. 12 грудня 2015 року у київському "Палаці спорту" боєць із Луганської області приміряв образ гладіатора.

Берінчик в образі гладіатора K2 Promotions Ukraine

У такому ж стилі Денис проводив увесь бій, який тривав 6 раундів. Протягом зустрічі він п'ять разів відправляв угорського бійця у нокдаун, тому судді одноголосно віддали перемогу українцю – 60:50.

Незвичний виїзд на мотоциклі

Майже через рік Денис знову потішив усіх не лише своєю черговою перемогою, а й крутим виходом, чи радше виїздом. 12 листопада 2016 року в Льодовому палаці торговельно-розважального центру "Термінал" у Броварах Берінчик здолав мексиканця Хуана Окуру за суддівськими записками.

Перед стартовим раундом українець виїхав до рингу на мотоциклі.

Повернення до українського стилю

23 квітня 2016-го український боєць знову одягнув козацьке вбрання. Разом з Денисом у національному одязі була його команда.

Берінчик приміряв образ козака K2 Promotions Ukraine

В'язень у кайданках

А вже восени наступного року (16 вересня 2017-го) Берінчик здивував усіх кардинально іншим стилем. Денис несподівано постав у ролі в'язня.

На двобій проти іспанця Ісмаеля Гарсії боксер виходив у кайданах та в оранжевій тюремній робі у супроводі озброєного конвою.

Олімпійський талісман

16 грудня того ж року українського бійця взагалі було неможливо впізнати, адже Денис одягнув ростовий костюм олімпійського ведмедя.

Берінчик в образі олімпійського ведмедя

Такий оригінальний стиль українець обрав на бій за титул чемпіона світу за версією WBO Oriental проти філіппінця Аллана Валлеспіна, який відбувся у київському "Палаці спорту". Щоправда, зараз такий стиль виходу на ринг вважався б вкрай недоречним, адже цей ведмідь був талісманом Олімпійських ігор-1980, які відбулися у Москві.

Відзначимо, що вже у шостій трихвилинці 10-раундового протистояння Берінчик святкував дострокову перемогу.

Виїхав на коні

Влітку 2018-го українець змінив "залізного коня" на живого. На двобій проти колумбійця Хосе Луїса Прієто, у якому він захищав свій чемпіонський титул, Берінчик не вийшов, а виїхав на коні. Екстравагантності такому перформансу додав його козацький стиль, підкреслюючи національний колорит.

Денис не лише похизувався у національному одязі, а й перейняв козацький дух вже безпосередньо під час зустрічі. Вже у п'ятому раунді суперник відмовився продовжувати бій.

Перетворення у культового героя з гри

22 грудня 2018-го на Берінчика чекав титульний двобій проти філіппінця Росекі Крістобаля. На кону стояв вакантний пояс WBO International.

Для такого протистояння Денис обрав не менш яскравий образ. Цього разу обійшлося без мотоциклів, коней чи кайданок. Українець одягнув костюм культового персонажа відеоігор – Супер Маріо. На шляху до рингу він перестрибував гриби і бився з черепахами. Усе як було у легендарній грі.

Берінчик у стилі Супер Маріо К2

Такий стиль став фартовим для Дениса, адже зустріч закінчилася у сьомому раунді звитягою Дениса технічним нокаутом.

Інші образи Берінчика

Також протягом кар'єри Берінчик дивувався прихильників боксу іншими різними образами: у стилі відвідувача лазні, був закутий ланцюгами з маскою на обличчі та навіть прилітав у ринг у костюмі Супермена. "Сходження з небес" було одним із найяскравіших виходів на ринг.

У своєму крайньому бою Денис обрав красивий образ героя із культового фільму "Джентльмени". Його команда вийшла на ринг у картатих спортивних костюмах, які у фільмі носив "тренер", персонаж Коліна Фаррелла.

Коли та де дивитися наступний бій Берінчика?

29 серпня Денис поб'ється проти британця Сема Ноукса на лондонській арені "О2" в андеркарді протистояння Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Бій Берінчика можна буде подивитись легально в Україні. Його покаже медіасервіс MEGOGO за передплатами MEGOPACK, "Спорт" та "Оптимальна", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Берінчик вийде на ринг близько 23:00 (за київським часом).

Чи готує українець черговий яскравий вихід на ринг? Побачимо 29 серпня...