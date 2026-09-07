Він хороший боєць та чемпіон: Бенн – про бій з Гарсією

Британський напівсередньоваговик Конор Бенн поділився думками щодо майбутнього поєдинку проти чемпіона WBC у своїй ваговій категорії Раяна Гарсії.

Його слова передає The Ring.

"Він хороший боєць. Він чемпіон, тому я не збираюся сидіти тут і дискредитувати його, але я готовий до бою. Саме до цього я готувався, і я знаю, що всі говорять про вагу, говорять про це, говорять про те. Якщо за понад 10 років моєї кар'єри я щось і показав, то це неймовірна дисципліна та неймовірна працьовитість. Це неперевершено. З цим ніхто не може зрівнятися. Не можна ставити під сумнів мої амбіції. Це неоціненно. Те, що я зараз перебуваю там, де перебуваю, і пройшов через усе, через що мені довелося пройти, – це просто свідчення моєї стійкості, дисципліни та відданості", – сказав Бенн.

Напередодні боксери провели першу битву поглядів. Їх бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.