Бенн проведе бій проти Прогрейса в андеркарті вечора боксу з Тайсоном Ф'юрі

Британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) проведе бій проти ексчемпіона світу за версіями WBC та WBA Реджиса Прогрейса (30-3, 24 КО).

Про це повідомляє Netflix.

Поєдинок відбудеться 11 квітня на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур" в межах великого боксерського шоу від The Ring, де головною подією стане повернення на ринг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Коннор Бенн – син колишнього чемпіона світу у двох вагових категоріях Найджела Бенна. У віці 19 років британець дебютував на професійному рингу.

До 2025 року його боксерський рекорд становив 25 перемог. Торік Бенн зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись Крісу Юбенку-молодшому. Цей поєдинок був визнаний The Ring "Боєм року". У листопаді 2025 року Бенн взяв реванш за поразку.

Раніше Конор висловлювався про бажання провести бій проти Раяна Гарсії. Нещодавно 29-річний британець підписав контракт з компанією Zuffa Boxing.