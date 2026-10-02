Бенавідес втратив чемпіонський титул у напівважкій вазі

Чемпіон WBA та WBO у першій важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) втратив титул WBA World у напівважкій вазі.

В оновленому рейтингу організації американець більше не значиться володарем цього поясу.

Раніше WBA зверталася до Бенавідеса з проханням визначитися, який із титулів він планує захищати надалі, оскільки боксер володіє поясами у двох вагових категоріях.

Зазначимо, що після останньої перемоги Джея Опетаї над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО) Бенавідес піднявся до нього на ринг. Він запропонував очну битву й австралієць сказав, що готовий це зробити.

Раніше про це протистояння висловився колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі. Він вважає, що непереможені боксери перебувають приблизно на одному рівні.