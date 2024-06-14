Український ексчемпіон світу прогнозує победу Бенавідеса над Гвоздиком
Український тренер В’ячеслав Сенченко вважає, що Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) здобуде перемогу над Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО).
Своїми очікуваннями від бою колишній чемпіон світу в напівсередній вазі поділився в інтерв’ю LB.ua.
"Я вважаю, що Бенавідес, скоріш за все, переможе за очками, хоча вболіватиму за Гвоздика. Бенавідеса я вперше побачив у залі Фреді Роуча, який тоді сказав, що цей хлопець талановитий і буде чемпіоном світу.
Бенавідес хоч і представляє США, але має мексиканський стиль, працює багато через блок, серійно і має потужний удар. Гвоздик готовий до такого суперника, адже він досвідчений боксер високого рівня, тому я чекаю на конкурентний бій", — сказав Сенченко.
Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.
У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.