Український ексчемпіон світу прогнозує победу Бенавідеса над Гвоздиком

Український тренер В’ячеслав Сенченко вважає, що Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) здобуде перемогу над Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО).

Своїми очікуваннями від бою колишній чемпіон світу в напівсередній вазі поділився в інтерв’ю LB.ua.

"Я вважаю, що Бенавідес, скоріш за все, переможе за очками, хоча вболіватиму за Гвоздика. Бенавідеса я вперше побачив у залі Фреді Роуча, який тоді сказав, що цей хлопець талановитий і буде чемпіоном світу.

Бенавідес хоч і представляє США, але має мексиканський стиль, працює багато через блок, серійно і має потужний удар. Гвоздик готовий до такого суперника, адже він досвідчений боксер високого рівня, тому я чекаю на конкурентний бій", — сказав Сенченко.