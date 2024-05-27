Белью: Хргович зупинить Дюбуа

Колишній чемпіон Тоні Белью вважає, що хорватський надважковаговик Філіп Хргович (17-0, 14 KO) здобуде перемогу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа (20-2, 19 КО).

Цитує бійця DAZN Boxing.

"Скажу чесно: я не думаю, що Дюбуа переможе Хрговича. Я щиро вірю, що Філіп Хргович зупинить Даніеля Дюбуа. Мені подобається Даніель, я вважаю його яскравою особистістю і дуже добрим хлопцем, але щось каже мені, що на певному рівні йому чогось не вистачає. Я думаю, що це буде розкрито у бою проти Філіпа Хрговича", – сказав Белью.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.