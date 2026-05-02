Рамірес переважив Бенавідеса перед боєм

Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (31-0, 25 КО) та володар титулів WBA та WBO у крузервейті Гільберто Рамірес (48-1, 30 KO) пройшли офіційну церемонію зважування.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Рамірес переважив свого опонента:

Давід Бенавідес – 89,2 кг

Гільберто Рамірес – 90,7 кг

Двобій відбудеться 2 травня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі та буде присвячений до мексиканського свята Cinco de Mayo. На кону поєдинку стоятимуть титули Раміреса.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив титул WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Рамірес у червні переміг Юніеля Дортікоса одноголосним рішенням суддів.