Американський тренер пояснив перемогу Усика над Ф'юрі

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що Олександр Усик поводився як чемпіон в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Про це фахівець повідомив в Twitter.

"Я часто кажу, що недостатньо битися як чемпіон, потрібно ще й поводитися як чемпіон. Сьогодні вночі вони обидва це зробили. Повага та захоплення", — сказав Атлас.

Нагадаємо, що Ф’юрі завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Усик. Після бою Олександр одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.