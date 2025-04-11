Енніс – Станіоніс: відомі гонорари боксерів за об'єднавчий бій

Завтра, 12 квітня, об'єднавчий бій проведуть чемпіони світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) Джарон Енніс (33-0, 29 КО), який володіє титулом IBF, та литовець Еймантас Станінс (15-0, 9 КО) – володар титулу WBA.

Видання Sportskeda оприлюднило гонорари боксерів.

За цей поєдинок Енніс отримає 2,5 млн доларів. Його суперник трішки менше – 1,8 млн доларів. Для 30-річного литовця це буде найбільший гонорар за кар'єру.

Нагадаємо, поєдинок між ними відбудеться в Атлантік-Сіті (США).

В останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).