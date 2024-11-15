Хто буде повзати на чотирьох: анонс бою Майк Тайсон – Джейк Пол

Бокс і шоу стають все ближчими. Грані між професійними боксерами і хайповими балакунами стираються. Виставковими боями, які можна продавати за величезні гроші, вже нікого не здивуєш. Ну а чому б ні, якщо "піпл хаває" і ще й добряче платить за це. Вже в цю ніч чергове протистояння у форматі "шоу-боксу" – Майк Тайсон – Джек Пол.

Про бій "Залізного Майка" та блогера-боксера йшлося вже давненько. Першочергово це протистояння мало відбутися ще 20 липня, втім тоді у легенди боксу були проблеми зі здоров’ям, тож поєдинок перенесли на 15 листопада.

У рамках того, що можна вважати професійним боксом Майк Тайсон бився у далекому 2005 році. Після цього були спроби заробити грошенят. Для прикладу, виставкове боксування з легендарним колись Роєм Джонсом, який, на жаль, безславно здружився з представниками країни 404. Той бій завершився унічию, втім це ж не головне: банківські рахунки обох легенд суттєво поповнилися.

Попередній поєдинок Пола завершився нокаутом: одіозний блогер відправив на канвас рингу колишнього бійця UFC Майка Перрі. Та й загалом попередні суперники Джейка були або ж менші за габаритами, або ж суттєво старшими, тож якось аналізувати їх з боксерської точки зору особливого сенсу немає.

Боксерська спільнота на чолі із Тайсоном Ф'юрі у переважній більшості пророкує перемогу "Залізному Майку". Такої ж думки Бермейн Стіверн, Рой Джонс, Шейн "Шугер" Мозлі, Евандер Холіфілд.

Майк Тайсон та Джейк Пол Getty Images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі не хотів би проведення цього бою і виступив таким собі "голосом розуму": "58-річний боксер вже не тримає удар так добре, як молодий. Тайсон не дуже добре тримав його у свої 30 з гаком років, коли пішов на пенсію. Він дуже легко падав. Його підборіддя вже було зім'яте",

Ентоні Джошуа також не вірить в успіх легенди боксу. "Знаєте, чому Майк програє? Тайсон уже старий. Я молюся, щоб він вийшов здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе завдяки своїй молодості", – сказав Джошуа в коментарі talkSPORT. Перемогу Пола прогнозує і Лоуренс Околі.

Тайсон і Пол боксуватимуть у дещо незвичних рукавичках, вагою 14 унцій. Себто, важчими за стандартні. Суперники битимуться без шоломів. Бій складатиметься з восьми раундів по дві хвилини.

"Я нікого не боюся, тому хочу, щоб у бою був старий дикун Майк", – заявив Пол. Ба більше, хлопець повірив в себе: після бою з Тайсоном боксер-блогер вже планує битися із…Саулем Альваресом. "Наступним буде Канело. Бій з Тайсоном доведе, що я обличчя боксу, найпопулярніший боєць", – резюмував Джейк.

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Тайсон у своїх мріях та фантазіях пішов ще далі. Як тільки запахло великими грошима, "Залізний Майк" або ж вирішив трішки хайпанути, або ж взагалі втратив відчуття реальності, адже захотів битися із…переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі.

"Мене це інтригує. Ніщо не буде виключено після того, як я нокаутую Джейка Пола. Якщо все пройде так, як очікую, повноцінне повернення на ринг не виключено", – заявив Тайсон.

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Що ж не зробиш заради грошей. До речі, про фінанси. Гонорари офіційно не розголошуються. Втім в контексті заробітку Пола фігурувала цифра у 40 мільйонів доларів, а за джерелами, наближеними до Тайсона, йдеться про гонорар у близько 20 мільйонів "зелених" для Майка.

Майк Тайсон Getty Images

Коли на ринг виходить легендарний чемпіон, але у віці 58 років і 27-річний блогер, нехай і з непоганими боксерськими скілами, робити прогнози – справа дуже невдячна. Невже хтось ляже у першому раунді? А як же тоді в майбутньому продавати такі поєдинки...

Чи будуть під загрозою не лише підборіддя і "сонечко" Пола, а і, для прикладу, його вухо? Цілком імовірно. Перебоксувати Тайсона, нехай навіть майже пенсійного віку, Полу не вдасться. А от вимотати фізично – чому б ні. Зрештою, хто зна як реагуватиме на важкі навантаження та удари тіло легенди боксу. Як Тайсон, так і Пол можуть розраховувати на "лакіпанч", якщо бій перейде у справжню зарубу.

Цей шоу-поєдинок розпочався вже давно. Поки що контрольований хаос, звісно, лише підігріває інтерес публіки до бою. Так само як перформанс із ляпасом Тайсона та повзанням на чотирьох Пола. Чи буде в цьому поєдинки багато шоу? Сто відсотків! Чи буде достатньо боксу? Не факт!

Результати зважування: Майк Тайсон – 103,6 кг.Джейк Пол – 103,1 кг.

Локація: арена AT&T Stadium, місто Арлінгтон, штат Техас

Трансляція: наживо на Netflix.

Початок: о 03:00 16 листопада, ніч з п’ятниці на суботу.

Андрій Мошкун для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець