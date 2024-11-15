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Хто буде повзати на чотирьох: анонс бою Майк Тайсон – Джейк Пол

Андрій Мошкун — 15 листопада 2024, 14:00
Getty Images
Хто буде повзати на чотирьох: анонс бою Майк Тайсон – Джейк Пол

Бокс і шоу стають все ближчими. Грані між професійними боксерами і хайповими балакунами стираються. Виставковими боями, які можна продавати за величезні гроші, вже нікого не здивуєш. Ну а чому б ні, якщо "піпл хаває" і ще й добряче платить за це. Вже в цю ніч чергове протистояння у форматі "шоу-боксу" – Майк Тайсон – Джек Пол.

Про бій "Залізного Майка" та блогера-боксера йшлося вже давненько. Першочергово це протистояння мало відбутися ще 20 липня, втім тоді у легенди боксу були проблеми зі здоров’ям, тож поєдинок перенесли на 15 листопада.

У рамках того, що можна вважати професійним боксом Майк Тайсон бився у далекому 2005 році. Після цього були спроби заробити грошенят. Для прикладу, виставкове боксування з легендарним колись Роєм Джонсом, який, на жаль, безславно здружився з представниками країни 404. Той бій завершився унічию, втім це ж не головне: банківські рахунки обох легенд суттєво поповнилися.

Попередній поєдинок Пола завершився нокаутом: одіозний блогер відправив на канвас рингу колишнього бійця UFC Майка Перрі. Та й загалом попередні суперники Джейка були або ж менші за габаритами, або ж суттєво старшими, тож якось аналізувати їх з боксерської точки зору особливого сенсу немає.

Боксерська спільнота на чолі із Тайсоном Ф'юрі у переважній більшості пророкує перемогу "Залізному Майку". Такої ж думки Бермейн Стіверн, Рой Джонс, Шейн "Шугер" Мозлі, Евандер Холіфілд.

Майк Тайсон та Джейк Пол

Майк Тайсон та Джейк Пол

Getty Images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі не хотів би проведення цього бою і виступив таким собі "голосом розуму": "58-річний боксер вже не тримає удар так добре, як молодий. Тайсон не дуже добре тримав його у свої 30 з гаком років, коли пішов на пенсію. Він дуже легко падав. Його підборіддя вже було зім'яте",

Ентоні Джошуа також не вірить в успіх легенди боксу. "Знаєте, чому Майк програє? Тайсон уже старий. Я молюся, щоб він вийшов здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе завдяки своїй молодості", – сказав Джошуа в коментарі talkSPORT. Перемогу Пола прогнозує і Лоуренс Околі.

Тайсон і Пол боксуватимуть у дещо незвичних рукавичках, вагою 14 унцій. Себто, важчими за стандартні. Суперники битимуться без шоломів. Бій складатиметься з восьми раундів по дві хвилини.

"Я нікого не боюся, тому хочу, щоб у бою був старий дикун Майк", – заявив Пол. Ба більше, хлопець повірив в себе: після бою з Тайсоном боксер-блогер вже планує битися із…Саулем Альваресом. "Наступним буде Канело. Бій з Тайсоном доведе, що я обличчя боксу, найпопулярніший боєць", – резюмував Джейк.
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Тайсон у своїх мріях та фантазіях пішов ще далі. Як тільки запахло великими грошима, "Залізний Майк" або ж вирішив трішки хайпанути, або ж взагалі втратив відчуття реальності, адже захотів битися із…переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі.

"Мене це інтригує. Ніщо не буде виключено після того, як я нокаутую Джейка Пола. Якщо все пройде так, як очікую, повноцінне повернення на ринг не виключено", – заявив Тайсон.
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Що ж не зробиш заради грошей. До речі, про фінанси. Гонорари офіційно не розголошуються. Втім в контексті заробітку Пола фігурувала цифра у 40 мільйонів доларів, а за джерелами, наближеними до Тайсона, йдеться про гонорар у близько 20 мільйонів "зелених" для Майка.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Getty Images

Коли на ринг виходить легендарний чемпіон, але у віці 58 років і 27-річний блогер, нехай і з непоганими боксерськими скілами, робити прогнози – справа дуже невдячна. Невже хтось ляже у першому раунді? А як же тоді в майбутньому продавати такі поєдинки...

Чи будуть під загрозою не лише підборіддя і "сонечко" Пола, а і, для прикладу, його вухо? Цілком імовірно. Перебоксувати Тайсона, нехай навіть майже пенсійного віку, Полу не вдасться. А от вимотати фізично – чому б ні. Зрештою, хто зна як реагуватиме на важкі навантаження та удари тіло легенди боксу. Як Тайсон, так і Пол можуть розраховувати на "лакіпанч", якщо бій перейде у справжню зарубу.

Цей шоу-поєдинок розпочався вже давно. Поки що контрольований хаос, звісно, лише підігріває інтерес публіки до бою. Так само як перформанс із ляпасом Тайсона та повзанням на чотирьох Пола. Чи буде в цьому поєдинки багато шоу? Сто відсотків! Чи буде достатньо боксу? Не факт!

Результати зважування: Майк Тайсон – 103,6 кг.Джейк Пол – 103,1 кг.

Локація: арена AT&T Stadium, місто Арлінгтон, штат Техас

Трансляція: наживо на Netflix.

Початок: о 03:00 16 листопада, ніч з п’ятниці на суботу.

Андрій Мошкун для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець

анонс Джейк Пол Майк Тайсон