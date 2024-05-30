Молочко здобула перемогу на старті олімпійського кваліфікаційного турніру

Українська боксерка Анастасія Молочко успішно стартувала на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

В 1/16 фіналу українка одноголосним рішення суддів перемогла суперницю із Саудівської Аравії, Газван Хаділ Ашур у категорії до 57 кг.

Зазначимо, що змагання триватимуть до 2 червня.

Нагадаємо, раніше інший український боксер Сергій Горсков поступився у першому раунді змагання, а Айдер Абдураімов вийшов у чвертьфінал турніру.

Також у цей ігровий день змагатиметься Дмитро Замотаєв (51 кг) о 16:30 за київським часом.