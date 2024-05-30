Абдураімов вийшов у чвертьфінал олімпійського кваліфікаційного турніру

Український боксер Айдер Абдураімов здобув чергову перемогу на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

В 1/8 українець боксував проти представника Таджикістану Асрора Вакхідова і домінував протягом усього поєдинку. Ще в першому таймі українець наніс супернику розсічення.

Для здобуття ліцензії Айдеру потрібно виграти ще два поєдинки. Зазначимо, що змагання триватимуть до 2 червня.

Нагадаємо, на старті турніру Абдураімов здолав срібного призера Олімпіади в Ріо-2016 венесуельця Йоеля Фіноля, а в другому матчі переміг Мвенго Мвале із Замбії.