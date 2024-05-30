Горсков програв французу на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Український боксер Сергій Горсков поступився на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

В 1/16 фіналу українець програв представнику Франції Сохебу Буафії у категорії до 92 кг та покинув змагання.

Зазначимо, що змагання триватимуть до 2 червня.

Нагадаємо, раніше інший український боксер Айдер Абдураімов вийшов у чвертьфінал турніру. Також у цей ігровий день змагатимуться Анастасія Молочко (57 кг) о 14:30 за київським часом та Дмитро Замотаєв (51 кг) о 16:30.