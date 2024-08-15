Атлас назвав головні переваги та недоліки Богачука

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) стабільний та надійний у своїх боях.

Про це він заявив на Youtube-каналі "THE FIGHT with Teddy Atlas".

"В Ортіса більше фізичного таланту, більше атлетизму, більше вибухового таланту. Найкращий талант Богачука — бути стабільним, технічно сильним. Але він весь поєдинок працював лише в одному напрямку. Богачук показав усі таланти, коли від раунду до раунду він залишався тим самим. Він надійний. Він як машина, як Драго з фільму "Роккі". Він показував себе таким. Його фізична поведінка, присутність, підхід просто неймовірні. Він не такий вибуховий, як Ортіс. Але його недолік полягає в тому, що він працює лише в одному вимірі", — сказав фахівець.

Нагадаємо, Богачук поступився Вірджілу Ортісу (22-0, 21 KO) рішенням більшості суддів попри те, що двічі відправив суперника в нокдаун. Після цього тренер американця Роберт Гарсія заявив, що команда не проти розглянути варіант знову вийти на ринг з українцем.

Зазначимо, що через поразку Сергій втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).