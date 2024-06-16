Девіс — про бій з Ломаченком: Час надерти дупу
Чемпіон світу WBA Джервонта Девіс (30-0, 28 KO) готовий битися з українським боксером Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).
Слова американця після перемоги над Френком Мартіном (18-1, 12 KO) передає журналіст Майкл Бенсон.
"Звичайно, так, звичайно. Я готовий битись з будь-ким. Мій прогноз на Лому? Час надерти дупу", — сказав Девіс.
Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, Джервонта Девіс може зустрітися в ринзі з українцем Василем Ломаченком уже у 2024 році.
Нагадаємо, перед боєм Девіс — Мартін українець Олександр Гвоздик без шансів поступився американцю Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.