Він ледар і нероба: британський боксер розкритикував зіркового суперника перед боєм

Британський надважковаговик Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) розкритикував свого майбутнього опонента Філіпа Хрговича (19-1, 14 KO).

Його слова передає The Ring.

Аллен пояснив, чому Хргович, якого вважали одним з найбільш обдарованих суперважковаговиків, не досяг тих висот, яких від нього багато хто очікував.

"Я сказав йому прямо: "Ти не реалізував свій потенціал. Ти ледар і нероба".... Він справді ледар і нероба. Він мав би бути набагато кращим бійцем, ніж є зараз. Він заявив, що може перемогти мене, виклавшись на 70 відсотків. Я відповів: "Гаразд, по руках. Тоді виходь готовим на 70 відсотків". Я сподіваюся, що він вийде в ринг незібраним. Мені підходить будь-що, що дасть мені бодай якийсь додатковий шанс. До того ж у нього бувають дуже серйозні розсічення", – сказав боксер.

Також Аллен оцінив майбутнє протистояння з Хрговичем. Бій, на його думку, не буде простим, але він вірить у свої сили.

"Я налаштований серйозно. Я б не привозив бій у Донкастер, якби не вважав, що маю шанси на перемогу. Я не збираюся ганьбитися в "Донні" перед 10−15 тисячами своїх людей. Мені ж потім зустрічати їх усіх на вулицях, тож я не хочу бути присоромленим. Можливо, він і надто майстерний для мене, але я не думаю, що між нами така вже велика прірва в класі", – розповів Аллен.

Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.

Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.