Аллен переважив Хрговича перед боєм

Британський надважковаговик Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) та хорват Філіп Хргович (19-1, 14 KO) пройшли офіційну церемонію зважування.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Боксери показали майже однакову вагу:

Девід Аллен – 112,8 кг

Філіп Хргович – 112,6 кг

Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

David Allen and Filip Hrgovic face off for the final time #AllenHrgovic | May 16 | Live on DAZN

33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.

Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.