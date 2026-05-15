Аллен переважив Хрговича перед боєм
Британський надважковаговик Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) та хорват Філіп Хргович (19-1, 14 KO) пройшли офіційну церемонію зважування.
Про це повідомляє DAZN Boxing.
Боксери показали майже однакову вагу:
- Девід Аллен – 112,8 кг
- Філіп Хргович – 112,6 кг
Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.
33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.
Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.