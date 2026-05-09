Букмекери визначили фаворита бою Вордлі – Дюбуа

У суботу, 9 травня, чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі проведе перший захист свого титулу. Суперником британця стане його земляк Даніель Дюбуа. Поєдинок відбудеться в Манчестері на арені "Кооп Лайв".

Букмекери вважають незначним фаворитом майбутнього протистояння саме Вордлі, хоча перевага Фабіо мінімальна: коефіцієнт на його перемогу становить 1,83, тоді як успіх Дюбуа оцінюється у 2,00. Ймовірність нічиєї, традиційно для боксу, залишається найменш очікуваним результатом – 17,00.

Найбільш вірогідним сценарієм аналітики називають перемогу Вордлі нокаутом із коефіцієнтом 2,30. Дострокова звитяга Дюбуа оцінюється у 2,75, а перемога будь-кого із суперників за рішенням суддів – у 7,00.

Для Вордлі цей бій стане дебютним захистом чемпіонського поясу WBO, який він отримав у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від титулу, втративши статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Свій чемпіонський статус Фабіо закріпив після яскравої перемоги нокаутом над новозеландцем Джозефом Паркером у жовтні минулого року. Після цього Всесвітня боксерська організація (WBO) підвищила його зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного володаря титулу.

Натомість Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні минулого року, коли достроково поступився Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. До цього британець володів поясом IBF, який також став вакантним після добровільної відмови українця.

Напередодні Вордлі та Дюбуа провели дуель поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку чинному чемпіону світу.