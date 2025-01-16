Непереможний німецький боксер висловився про рішення Ф'юрі завершити кар'єру

Непереможний німецький боксер хевівейту Агіт Кабайєл (25-0, 17 KO) відреагував на рішення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) піти з боксу. Він висловив сподівання, що британець передумає.

Про це Агіт заявив у коментарі для BoxingNews.

"Я сподіваюся, що Ф'юрі повернеться. Всі фанати хочуть побачити його поєдинок з Ентоні Джошуа. Я сподіваюся, що Туркі Аль аш-Шейх це влаштує. Ф'юрі каже, що завершив кар'єру, але ж ви знаєте Тайсона. Він двічі йшов на пенсію. Але коли цього разу Ф'юрі каже, що закінчив і хоче провести час із сім'єю, я його розумію. Він досяг у боксі всього, завоював усі титули. Він завоював пояс WBC, у бою з Кличком. Ф'юрі забрав усі інші титули. Я думаю, що він повернеться лише заради грошей", - сказав Кабайєл.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.