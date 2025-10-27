Потенційний суперник Усика кинув виклик Дюбуа

Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) кинув виклик Даніелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

Слова німецького боксера цитує Ringmagazine.com.

"Ми підготували бій у Німеччині, всі фани в мене вдома чекають на цей поєдинок. Проблема у тому, що немає суперника. Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх", – заявив він.

Зазначимо, що раніше була інформація, що Кабаєл має провести бій в німецькому Оберхаузені на початку січня.

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді.

Востаннє британець виходив на ринг у липні. Тоді він програв Олександру Усику.