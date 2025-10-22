Українська правда
Визначилась дата наступного бою Кабаєла

Олександр Булава — 22 жовтня 2025, 22:01
Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) наступний бій проведе у Німеччині.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені (приблизно 13 000 глядачів). Суперник наразі невідомий.

Трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

