Визначилась дата наступного бою Кабаєла
Агіт Кабаєл
Getty Images
Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) наступний бій проведе у Німеччині.
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Поєдинок відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені (приблизно 13 000 глядачів). Суперник наразі невідомий.
Трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.