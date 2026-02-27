Це не може повторитися в поєдинку з Вордлі: Воррен пригадав вчинок Дюбуа перед боєм з Усиком
Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО), пригадав поразку британця у реванші проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).
Його слова передає Sky Sports.
Промоутер пригадав вечірку Дюбуа, яку він влаштував перед боєм, унаслідок чого запізнився на арену.
"Це не може повторитися. Добре, що вони будуть у Манчестері, тому зупиняться в готелі.
Коли він запізнився, я рвав на собі волосся — те, що залишилося. Я не міг починати сварку, коли він за дві години до найважливішого бою в житті, але після цього ми сіли і сказали все, що мали сказати.
Зараз він у хорошому стані. Те, що він пішов від Дона Чарльза, а потім повернувся, пішло йому на користь, тому що він побував в іншому місці і зрозумів, що з Доном йому комфортніше. За лаштунками цього бою відбувалося багато речей, про які добре відомо", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що Усик двічі переміг Дюбуа (26 серпня 2023-го та 19 липня 2025-го).
Двобій Дюбуа проти Вордлі запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.
Боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів. Під очної битви Даніель несподівано не потиснув руку своєму майбутньому супернику.