Це не може повторитися в поєдинку з Вордлі: Воррен пригадав вчинок Дюбуа перед боєм з Усиком

Олександр Булава — 27 лютого 2026, 18:54
Френк Воррен
Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО), пригадав поразку британця у реванші проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Промоутер пригадав вечірку Дюбуа, яку він влаштував перед боєм, унаслідок чого запізнився на арену.

"Це не може повторитися. Добре, що вони будуть у Манчестері, тому зупиняться в готелі.

Коли він запізнився, я рвав на собі волосся — те, що залишилося. Я не міг починати сварку, коли він за дві години до найважливішого бою в житті, але після цього ми сіли і сказали все, що мали сказати.

Зараз він у хорошому стані. Те, що він пішов від Дона Чарльза, а потім повернувся, пішло йому на користь, тому що він побував в іншому місці і зрозумів, що з Доном йому комфортніше. За лаштунками цього бою відбувалося багато речей, про які добре відомо", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Дюбуа (26 серпня 2023-го та 19 липня 2025-го).

Двобій Дюбуа проти Вордлі запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів. Під очної битви Даніель несподівано не потиснув руку своєму майбутньому супернику.

