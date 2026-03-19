Sky Sports та Zuffa Boxing уклали багаторічну угоду

Британський телеканал Sky Sports та промоушен Zuffa Boxing оголосили про укладання нової багаторічної угоди.

Канал транслюватиме всі ключові події промоушена у Великій Британії та Ірландії. Йдеться про щонайменше п'ять боїв на рік.

"Велика Британія відіграла велику роль протягом усієї історії боксу. Тамтешні фанати є одними з найвідданіших і найпалкіших у світі. Коли йдеться про бокс у цьому регіоні, Sky Sports завжди був домівкою для легендарних боксерських боїв. Немає більшої чи кращої платформи для демонстрації найкращого боксу у Великій Британії. Це величезна віха для Zuffa Boxing", – розповів президент UFC і Zuffa Boxing Дана Вайт.

Sky Sports транслюватиме перший бій, який відбудеться 5 квітня в Лас-Вегасі, де головним поєдинком вечора стане зустріч Андреса Кортеса та Ерідсона Гарсії.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

