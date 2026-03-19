Sky Sports та Zuffa Boxing уклали багаторічну угоду
Британський телеканал Sky Sports та промоушен Zuffa Boxing оголосили про укладання нової багаторічної угоди.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Канал транслюватиме всі ключові події промоушена у Великій Британії та Ірландії. Йдеться про щонайменше п'ять боїв на рік.
"Велика Британія відіграла велику роль протягом усієї історії боксу. Тамтешні фанати є одними з найвідданіших і найпалкіших у світі. Коли йдеться про бокс у цьому регіоні, Sky Sports завжди був домівкою для легендарних боксерських боїв. Немає більшої чи кращої платформи для демонстрації найкращого боксу у Великій Британії. Це величезна віха для Zuffa Boxing", – розповів президент UFC і Zuffa Boxing Дана Вайт.
Sky Sports транслюватиме перший бій, який відбудеться 5 квітня в Лас-Вегасі, де головним поєдинком вечора стане зустріч Андреса Кортеса та Ерідсона Гарсії.
Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.
Напередодні повідомлялося, що компанія Top Rank домовилася про багаторічне партнерство із платформою DAZN.