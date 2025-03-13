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Top Rank анонсував наступний бій Іноуе

Станіслав Лисак — 13 березня 2025, 09:23
Top Rank анонсував наступний бій Іноуе
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) проведе захист титулів проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса (26-1, 14 КО).

Бій анонсувала промоутерська компанія Top Rank.

Поєдинок відбудеться 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Це буде перший бій японця в США з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в разі перемоги над Карденасом Іноуе проведе поєдинок з узбекистанцем Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 КО).

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Рамон Карденас свій останній поєдинок провів 8 лютого, перемігши американця Браяна Акосту одностайним рішенням суддів.

Top Rank Наоя Іноуе Рамон Карденас

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