Top Rank анонсував наступний бій Іноуе

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) проведе захист титулів проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса (26-1, 14 КО).

Бій анонсувала промоутерська компанія Top Rank.

Поєдинок відбудеться 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Це буде перший бій японця в США з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в разі перемоги над Карденасом Іноуе проведе поєдинок з узбекистанцем Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 КО).

THE MONSTER TAKES AMERICA.



P4P king @NaoyaInoue_410 defends his undisputed crown vs Ramon Cardenas Sunday, May 4 at @TMobileArena 👹



Pre-sale begins tomorrow at 10AM PT. pic.twitter.com/4NanzA4BUV — Top Rank Boxing (@trboxing) March 12, 2025

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Рамон Карденас свій останній поєдинок провів 8 лютого, перемігши американця Браяна Акосту одностайним рішенням суддів.