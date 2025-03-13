Top Rank анонсував наступний бій Іноуе
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) проведе захист титулів проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса (26-1, 14 КО).
Бій анонсувала промоутерська компанія Top Rank.
Поєдинок відбудеться 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Це буде перший бій японця в США з 2021 року.
Раніше повідомлялося, що в разі перемоги над Карденасом Іноуе проведе поєдинок з узбекистанцем Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 КО).
Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.
Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.
Рамон Карденас свій останній поєдинок провів 8 лютого, перемігши американця Браяна Акосту одностайним рішенням суддів.