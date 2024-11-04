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Абсолютний чемпіон світу Іноуе підписав контракт з саудівською компанією Riyadh Season

Станіслав Лисак — 4 листопада, 10:21
Абсолютний чемпіон світу Іноуе підписав контракт з саудівською компанією Riyadh Season
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) підписав контракт з організатором подій з Саудівської Аравії Riyadh Season.

Про це повідомляє видання Yahoo Japan.

Спонсорська угода розрахована на 19,7 млн доларів, однак термін контракту не розголошується. Зазначається, що логотип Riyadh Season буде розміщений на шортах боксера.

Свій наступний поєдинок Іноуе проведе 24 грудня цього року з обов'язковим претендентом по лінії IBF, австралійцем Семом Гудманом (19-0, 8 КО).

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3 вересня Інуе переміг ірландця ТіДжея Дохені, вдруге захистивши звання абсолюта в другій легшій вазі. Раніше Інуе також був абсолютним чемпіоном у першому найлегшому дивізіоні.

Наоя Іноуе Riyadh Season

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