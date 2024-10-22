Іноуе погодився на бій з Накатані

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Інуе (28-0, 25 КО) підтвердив своє бажання вийти на бій проти чинного чемпіона світу за версією WBC в найлегшій вазі (до 53,5 кг) Джунто Накатані (29-0, 22 KO).

Слова Іноуе наводить Yahoo! Japan.

"Є молодий боксер, який хоче бути номером 1 в рейтингу Pound-for-Pound. Ми просто повинні почекати, поки він підніметься. Він сильний, тому я зацікавлений".

Генеральний директор Top Rank Боб Арум у серпні згадував про свою зацікавленість в організації бою на наступний рік. Однак Накатані заявив, що у нього ще є інші зобов'язання перед боєм з Іноуе. Тим часом, у Іноуе запланований бій у грудні проти Сема Гудмена, претендента номер 1 за версіями WBO та IBF. У той же час, колишній чемпіон WBA Муроджон Ахмадалієв висловив зацікавленість у зустрічі з Іноуе в найближчому майбутньому.

З поточним графіком боїв Іноуе, поєдинок з Накатані може відбутися не раніше вересня або кінця 2025 року.

3 вересня Інуе переміг ірландця ТіДжея Дохені, вдруге захистивши звання абсолюта в другій легшій. Раніше Інуе також був абсолютним чемпіоном у легшому дивізіоні.