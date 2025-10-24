Воррен: Або Усик поб'ється з Ітаумою, або втратить пояс

Відомий промоутер Френк Воррен висловився про перспективи проведення поєдинку між Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Бізнесмен поспілкувався з BoxNation.

"Мозес посідає перше місце рейтингу у двох організаціях – WBO та WBA. Якщо одна з них замовить бій, то Усик або битиметься проти Ітауми, або втратить пояс.

Претензії? А які можуть бути питання до Усика? Він класний боєць, який зібрав чотири пояси, виконував усі вимоги організацій. Зараз він може собі дозволити усе, що захоче", – розповів Воррен.

Мозес Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Давід Бенавідес назвав Усика найкращим боксером P4P на цей час.