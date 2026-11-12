Грає у небезпечну гру: Олівер – про бажання Усика змінити вагову категорію

Колишній британський боксер Спенсер Олівер відреагував на можливу зміну вагового дивізіону Олександра Усика (25-0, 16 КО), пояснивши, що український боксер шукає новий виклик для себе.

Про це він розповів у коментарі TalkSPORT Boxing.

"Він підкорив надважку вагу, і наступним великим випробуванням може стати повернення до важкої ваги, щоб знову стати абсолютним чемпіоном світу. Такого ще нікому не вдавалося. До того ж це небезпечний крок на цьому етапі його кар'єри, адже він уже повноцінно сформувався як боксер надважкої ваги. Тепер йому доведеться знову зганяти вагу", – заявив Олівер.

Британець навів приклад Роя Джонса-молодшого, який не був тим самим боксером після зміни ваги.

"Усик грає у небезпечну гру. Він міг би завершити кар'єру вже зараз і залишитися в історії одним із найкращих боксерів усіх часів. Але якщо він повернеться до важкої ваги й програє, то це може позначитися на його спадщині", – зазначив Спенсер.

За його словами, Усику доведеться позбутися м'язової маси, а під час цього процесу знижується здатність тримати удар. Ексбоксер припустив, що вік теж може зіграти не на руку Олександра.

"Я думав, що, якщо Усик хоче ще чогось досягти, то міг би остаточно зачистити надважку вагу в сучасну епоху. Наприклад, побитися з Деонтеєм Вайлдером", – підсумував британський боксер.

Також побоювання щодо зміни вагового дивізіону для непереможеного українця висловив британський тренер Дейв Колдвелл.

Нагадаємо, що Усик зацікавився потенційним поєдинком проти Девіда Бенавідеса. Заради цього протистояння українець готовий опуститися у вазі. Сам американський боксер вже відреагував на таке бажання Олександра.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Раніше боксерський експерт та відомий ведучий Саймон Джордан припустив, що можлива перемога Усика над Бенавідесом може стати найбільшим досягненням у кар'єрі 39-річного боксера.