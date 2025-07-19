Володимир Кличко привітав Віталія із днем народження, підтягнувшись 54 рази на турніку

19 липня Віталій Кличко святкує свій 54-й день народження, і з самого ранку отримав незвичайний подарунок від свого молодшого брата.

Володимир Кличко, колишній чемпіон світу з боксу, влаштував для Віталія справжній спортивний перформанс просто на очах у іменинника.

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Перед камерою та в присутності старшого брата Володимир підтягнувся рівно 54 рази – по одному за кожен рік життя Віталія.

І коли, здавалося б, виступ завершено, додав ще одне бонусне підтягування, викликавши посмішку і захват у суворого брата.

Зазначимо, на честь дня народження легенди боксу наш кореспондент присвятив Віталію текст, в якому зібрав ексклюзивні фрагменти з інтерв'ю українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко назвав найвидатнішого боксера всіх часів.