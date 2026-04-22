Лестер через 10 років після чемпіонства в АПЛ вилетів до третього дивізіону

Лестер достроково втратив усі шанси на збереження прописки в Чемпіоншипі, другій за силою англійській лізі.

21 квітня "лисиці" розписали бойову нічию із Галл Сіті 2:2, коли команді потрібно було лише перемагати на домашньому полі, аби поборотися від вильоту у третій дивізіон.

Після 44-х турів у Лестера 42 набрані бали та передостання 23-тя позиція у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Відставання від рятівного 21-го місця, яке посідає Блекберн, складає вже 7 очок. Цей показник є тепер недосяжним для "лисиць", які у сезоні-2015/16 сенсаційно ставали чемпіонами Англійської Прем'єр-ліги.

Також у сезоні-2020/21 Лестер виграв Кубок Англії.

Нагадаємо, що Лестер Сіті отримав покарання у формі зняття 6 очок за порушення "Правил прибутковості та сталого розвитку (PSR) за підсумками сезону 2023/24".

Попереду у команди два матчі, у яких вона попрощається із другим дивізіоном проти Міллволл (24 квітня) та Блекберна (2 травня).

